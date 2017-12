SPORTS ALERT: Munford’s Webb named to All-State defensive team

Star Staff Reports

Here’s a look at the 2017 All-State football teams for Class 5A and Class 6A, as selected by the Tennessee Sports Writers Association. Local standout Marcus Webb of Munford was named to the Class 5A Defense.

Class 6A

OFFENSE

QB: Dylan Hopkins, Maryville

QB: Carson Shacklett, Brentwood

RB: Jeremy Banks, Cordova

RB: Savion Davis, Riverdale

WR: Jacolby Hewitt, Cordova

WR: Jared McCray, Cane Ridge

WR: Lameric Tucker, Bradley Central

OL: Branson Boone, Oakland

OL: Jerome Carvin, Cordova

OL: Maxwell Iyama, Siegel

OL: Cole Mabry, Brentwood

OL: Max Martini, Germantown

K: Aaron Sears, Oakland

ATH: Greg Williams, White Station

DEFENSE

DL: Christian Cantrell, Oakland

DL: Cade Hoppe, Mt. Juliet

DL: Brailyn Jackson, Hardin Valley

DL: Devon Robinson, Whitehaven

LB: Jahsun Bryant, Cane Ridge

LB: Drew Butler, Farragut

LB: Bryson Eason, Whitehaven

LB: Anthony McCarthy, Ravenwood

DB: Will Orren, Maryville

DB: Woodi Washington, Oakland

DB: Jaylin Williams, Germantown

DB: Rayshad Williams, Whitehaven

P: Thomas Burks, Blackman

ATH: Alontae Taylor, Coffee County

Class 5A

OFFENSE

QB: Kolten Gibson, Walker Valley

QB: Grayson Tramel, Shelbyville

RB: Tai Carter, Summit

RB: Kaemon Dunlap, Beech

WR: Avery Brown, Shelbyville

WR: Shawn Marcum, Campbell County

WR: Zake Westfield, Walker Valley

OL: Ollie Lane, Gibbs

OL: Mason Leatherwood, Summit

OL: Cade Mays, Knoxville Catholic

OL: Cole Pulley, Beech

OL: Bryn Tucker, Knoxville Catholic

K: Paxton Robertson, Knoxville Catholic

ATH: Darien Davis, Columbia

DEFENSE

DL: Adarius Cox, Oak Ridge

DL: Jordan Davis, Southwind

DL: Tyrece Edwards, Knoxville West

DL: Marcus Webb, Munford

LB: Drew Francis, Knoxville West

LB: Ty Boeck, Soddy-Daisy

LB: Chaz Williamson, Beech

LB: Cobe Angel, Oak Ridge

DB: Hunter Huff, Knoxville Halls

DB: Caleb McQueen, Kenwood

DB: D.J. Mitchell, Knoxville Catholic

DB: T.J. Neal, Hillsboro

P: Ian Cummins, Knoxville Central

ATH: Dashon Bussell, Knoxville Catholic