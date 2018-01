Millington Wrestling host rivals in new home

By Thomas Sellers Jr.

The Millington Civic Center Gymnasium is now the home of Millington Trojan Wrestling. Head Coach Bill Richardson and his athletes debuted the venue to the public last Tuesday welcoming the Brighton Cardinals and Munford Cougars.

Millington Central 36 Brighton 21

152: Gavin Haynes (BRIG) over Maurice Wooten (MICE) (Dec 8-3)

160: Double Forfeit

170: Paul Stafford (MICE) over (BRIG) (For.)

182: Double Forfeit

195: Double Forfeit

220: William Orsborn (BRIG) over (MICE) (For.)

285: Double Forfeit

106: Jaden Tincher (MICE) over (BRIG) (For.)

113: Milton Yarbrough (MICE) over (BRIG) (For.)

120: Alexander Abraham (MICE) over (BRIG) (For.)

126: Lonzell Blackwood (MICE) over (BRIG) (For.)

132: Zane Mendoza (BRIG) over (MICE) (For.)

138: Joshua Love (BRIG) over Seth Saigeon (MICE) (Fall 3:12)

145: Gaspar Rodriguez (MICE) over Nate Jones (BRIG) (Fall 3:17)

Munford 58 Millington 10

160: Double Forfeit

170: Double Forfeit

182: JaJhawn Adell (MUNF) over Paul Stafford (MICE) (Fall 4:50)

195: Carson Roberson (MUNF) over (MICE) (For.)

220: Tyler Adams (MUNF) over (MICE) (For.)

285: Justin Leavell (MUNF) over (MICE) (For.)

106: Keegan Schulz (MUNF) over Jaden Tincher (MICE) (MD 14-3)

113: Benjamin Millican (MUNF) over Alexander Abraham (MICE) (Fall 3:30)

120: Lonzell Blackwood (MICE) over Dustin Kidd (MUNF) (MD 9-1)

126: Ty Phillips (MUNF) over (MICE) (For.)

132: Andrew Adams (MUNF) over (MICE) (For.)

138: Seth Saigeon (MICE) over Colby Howe (MUNF) (Fall 3:23)

145: Jalan Huffman (MUNF) over Gaspar Rodriguez (MICE) (Fall 3:12)

152: Brennan Cowan (MUNF) over Eli Roberts (MICE) (Fall 3:12)